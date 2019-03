Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El peligroso reto virtual llamado “El Ahorcado” ha encendido las alertas de nueva cuenta entre la población michoacana, por lo que la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), llamó a padres de familia a vigilar el acceso de sus hijos a redes sociales.

Este desafío viral llega a los usuarios vía Whatsapp y Facebook, por medio de mensajes en los que detallan los pasos a seguir para cumplir el reto, atentando contra la integridad física y la vida de quienes lo practican.

Este peligroso juego puede conducir fácilmente a la muerte de quien o quienes lo practiquen, al obstruir el acceso de oxígeno al sistema respiratorio.

El desafió es sobrevivir al incidente, por lo que las autoridades ponen en alerta a todos los usuarios, ante este reto que vuelve a surgir con el fin de provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Recomendaciones:

• Acércate a tus padres si recibes algún mensaje con contenido violento, malicioso y que te induzca a aceptar el reto

• No creas todo lo que se publica en la red

• Padres y madres de familia, estén alertas a los cambios de conducta de sus hijos y no dejar usar aparatos digitales a niños

• Supervisen contenidos que frecuentan sus hijos en internet

• No aceptes el reto, no lo difundas

Riesgos:

• Pérdida del conocimiento

• Daños psicológicos

• Daños físicos irreparables

• La muerte