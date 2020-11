Ciudad de México (Rasainforma.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que los cargos por narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, fueron retirados.

El comunicado dice que luego de enterarse de los cargos por los que sería juzgado, la Fiscalía General de la República inició su propia investigación en contra del extitular de la Sedena.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw

— Justice Department (@TheJusticeDept) November 17, 2020