Ciudad de México (MiMorelia.com).-Johnson & Johnson anunció este viernes la retirada de un lote de sus polvos para bebés en el mercado después de que se detectaran restos de amianto en el producto.

De acuerdo a Profeco, según Johnson & Johnson, se está tratando de determinar la validez de esos resultados y aún es pronto para determinar si pudo haber una contaminación en las muestras analizadas o si la botella en la que se encontró amianto había sido manipulada.

El lote afectado, de acuerdo a la información corresponde al número 22318RB e incluye 33.000 botes de polvo de talco.

El conglomerado estadounidense se enfrenta ya a miles de demandas vinculadas a sus productos con talco por parte de personas que aseguran que esos productos les causaron cáncer.

Esos tipos de cáncer en cuestión están vinculados a la exposición a amianto, también llamado asbesto.

No obstante, la empresa, ha insistido en todo momento en que décadas de estudios han mostrado que no hay amianto en sus productos y que éstos no causan cáncer.

Es de señalar que el año pasado, una investigación del diario The New York Times mostró que ejecutivos de la compañía supieron durante años del riesgo de contaminación del talco con amianto y no advirtieron a los consumidores.

