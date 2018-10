En muchos artículos anteriores he publicado la relación que tiene el tener altos niveles de estrés con el deterioro de nuestra salud física y emocional, pues está comprobado que si eres una persona que vive quejándose de todo, al grado de que ya no alcanzas a notarlo porque las quejas se han convertido en parte de tu día a día, es 100% seguro que eres una persona que vive bajo altos niveles de estrés. Esto no sólo ocasiona un ambiente tenso con quienes te relacionas, sino que tarde o temprano tu salud física y psicológica te va a cobrar la factura.

“Cuando yo cambio cambia mi entorno”

Hace algún tiempo decidí iniciar un reto muy efectivo en mi casa, en familia, pues creo que ahí es de donde todo debe de partir para después poder compartirlo y externarlo a los demás. No había sido tan consciente de lo mucho que podemos vivir quejándonos, la mayoría de las veces de cosas literalmente insignificantes. Y nuestro resultado fue que juntos terminamos siendo conscientes de que definitivamente existe una forma de vivir mucho más positiva y feliz.

El reto lo encontré en el blog de Facebook “Formando Familias Felices”, por Ana Esquivel, que además de ser mi hermana es coach familiar y de crianza. Decidí cada día utilizar una de las frases propuestas y escribirla en una hoja carta con letra grande y legible, después pegarla en el refrigerador para que todos pudieran leerla cada mañana y reflexionar juntos sobre su significado y las situaciones en que solemos vivir quejándonos, entonces juntos encontrar soluciones de cómo cambiar ese mal hábito por soluciones propositivas.

RETO 7 DÍAS SIN QUEJAS: te invito a que lo apliques y lo propongas en el entorno que creas que puede ser más efectivo, en casa, el trabajo, o simplemente para ti.

Día 1: “Tengo todo lo que necesito para resolver mis asuntos”.

Día 2: “Lo que se supone que haces cuando algo no te gusta es cambiarlo. Si no puedes cambiarlo, entonces cambia la manera de pensar sobre eso, sin quejarte”.

Día 3: “No conviertas las quejas de los demás en algo personal. Respira, no te enganches, no se trata de ti”.

Día 4: “Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas?

Día 5: “La gratitud es riqueza, la queja es pobreza”.

Día 6: “El pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie, el líder ajusta las velas”.

Día 7: “Al dejar atrás mis quejas, aprendí a transformar mi realidad”.

Después de estos siete días, tu consciencia acerca de cómo estabas viviendo, y tu consciencia de cómo siempre hay una forma de vivir mejor, se verá reflejada en ti en todos los niveles, pues cuando vives de una forma más positiva y cuentas con las herramientas para enfrentar el día a día “sin quejas” el estrés se convierte en paz y sensaciones de felicidad.

