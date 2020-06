Estados Unidos (Rasainfoma.com).- Estados Unidos retomó el confinamiento por Covid-19 al registrar un aumento de casos confirmados en los estados de Texas y Florida, en donde de nuevo se cerraron los bares y se prohibió vender alcohol.

El grupo de expertos de la Casa Blanca admitió que el país enfrenta “problemas serios” en algunas zonas tras de un aumento récord en los casos de coronavirus. Cabe señalar que el país estadounidense resultó ser el más afectado en el mundo al registrar cerca de 125 mil muertes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló que el aumento de casos se debe en gran medida a ciertos tipos de actividades, que incluyen a texanos que se congregaron en bares, por tal motivo se ordenó que las barras cierren, pero se mantiene el servicio para llevar y entregas a domicilio.

