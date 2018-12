Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reunión prevista este lunes entre el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, genera expectativas positivas en torno a la solución de la problemática presupuestaria que llevo al Ejecutivo estatal a la ruptura de los convenios de educación básica y normal con la federación.

Así lo planteó el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Adrián López Solís, quien apuntó que la manifestación inicialmente contemplada por el mandatario michoacano para este día en la capital del país se frenó ante la apertura a una reunión con el titular de la política educativa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Se abre la expectativa para poder ir encontrando soluciones a la problemática planteada, y ante eso hay que esperar a que las cosas evolucionen y no quedarse anclados en la rigidez de lo que puede representar una medida de este tipo (marcha) e irle buscando salidas al problema.

En entrevista por separado, el también integrante de la bancada perredista, Erick Juárez Blanquet, trajo a colación la próxima llegada de la primera quincena de diciembre y el vencimiento del plazo para la cobertura de las prestaciones de fin de año a los maestros estatales, por lo que apeló a la sensibilidad de ambos gobiernos para que arriben a un pronto acuerdo.

“Más allá de la decisión del gobernador y de si le contesta o no la federación… hay obligaciones y los maestros no trabajan gratis, son un sector que merece ser atendido”, destacó, sin dejar de fijar su postura en el sentido de que la rispidez y el conflicto no abonan a la estabilidad y desarrollo de la entidad.

AC