Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia ha revalidado un total de 19 mil 608 de un total de 45 mil 562 licencias, informó María de Jesús Velázquez Arenas, directora de Inspección y Vigilancia.

“Nos falta un poquito para lograr la mitad. Hicimos un operativo de barrido porque estábamos muy preocupados por logar la recaudación», expuso, al tiempo que refirió que se han recorrido ya 99 colonias con este propósito.

Del género C (Giro rojo por venta de alcohol), son 4 mil 197 licencias revalidadas, de un universo superior a las 6 mil.

De acuerdo a la funcionaria municipal, del primero de enero a diciembre del 2019, se han registrado 2 mil 795 infracciones, 97 clausuras y 2 mil 890 avisos, en este último asunto ejemplificó que se otorgan cuando no tienen a la vista su licencia de funcionamiento hay más flexibilidad, “cuando dicen que la tiene la contadora, o que está en su casa para no ser tan drásticos, son situaciones que no son tan difíciles como si se encontrara una invasión (de vialidad)”.

Mientras aseguró que con los giros rojos hay cero tolerancia, mientras que hay más oportunidad para los giros blancos y verdes, “si llegas a un lugar y encuentras menores, yo sin más les digo a los inspectores, clausúrales y no nos vamos hasta que no cerremos”.

Sobre las licencias, dijo que hay personas que tienen uno o dos años sin renovarla, pero “encontramos un caso de un señor de la tercera edad, tenía que no revalidaba su licencia desde el 1994, el reglamento te dice que si no renuevas a los dos años se puede revocar la licencia, su número de folio ya no existe, le dimos una nueva licencia”.

Destacó que sí hubo apertura de giros rojos, un total de 117, “pero no son en zona centro ni en avenidas principales, estoy permitiendo tiendas con gente de cerveza, restaurantes bares en las orillas, en tenencias”.

Sin embargo en colonias como Vasco de Quiroga que es zona restringida, hay excepciones, por ejemplo “las cerveceras tienen locales con actividad suspendida y la reactivan”.

Por otra parte comentó que vía Cabildo se aprobaron diez licencias de giros rojos, previo a que la Dirección integra el expediente y se envía a comisión para su aprobación.

Por: Fátima Miranda/CA