Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Carlos Villagrán “Quico”, reveló que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, le realizó una oferta millonaria para que interpretara al personaje durante el cumpleaños de su hija.

Fue en el programa Informados de Todo de canal América, donde el actor reveló que Pablo Escolar le ofreció un millón de dólares.

“Estaba en el hotel Tequendama en Bogotá cuando me llaman de recepción. Me dicen ‘hay tres personas que quieren hablar con usted´. Pensé que eran periodistas”, dijo Villagrán.

“Subieron, nos presentaron, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron una chequera. Me dijeron ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera hasta un millón de dólares”.

El actor dijo que al escuchar la propuesta se paralizó y mintió, “se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así. Entonces, se me ocurrió decirles que yo tenía un contrato firmado con una empresa, con una cláusula que decía que no podía hacer otros espectáculos”.

Luego del pedimento, Carlos Villagrán dijo que regresó a México inmediatamente “después de eso, me dio mucho miedo. Por ese motivo, al tercer día decidí irme a México porque dije ‘me van a barrer por haberme negado’”, según el actor tuvo temor de que le pasara algo malo por negarse.

