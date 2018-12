Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- A tan sólo algunos meses del estreno de la película live action de Aladdín, la revista Entertainment Weekly mostró a los protagonistas de esta cinta, se trata de Naomi Scott como Jasmine, Mena Massoud como Aladdin y Will Smith que dará vida al Genio de la lámpara maravillosa.

We can show you the world… of Disney’s live-action #Aladdin! Get a shining, shimmering, splendid first look at the reimagined classic in our magical First Look issue: https://t.co/Kwkcdfen5v pic.twitter.com/7NbyiRRcLH

— Entertainment Weekly (@EW) 19 de diciembre de 2018