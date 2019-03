Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este miércoles Disney reveló el primer póster de la cinta Maléficent: Mistress of Evil, y que llegará antes de lo previsto: será en octubre de este año.

La secuela protagonizada por Angelina Jolie llegará siete meses antes de lo planeado, ya que la casa productora tenía pensado lanzarlo en mayo de 2020.

Angelina Jolie returns in Maleficent: Mistress of Evil. Coming to theaters October 18, 2019. pic.twitter.com/TX4C2bpEnw

— Maleficent: Mistress of Evil (@Maleficent) March 6, 2019