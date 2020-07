Qatar (Rasainforma.com).- Este miércoles la FIFA dio a conocer las fechas en que se desarrollará el mundial de futbol Qatar 2022. Esta competencia se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022.

Así quedaron las fechas:

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de Final: 3, 4, 5 y 6 de diciembre

Cuartos de Final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Partido por el tercer lugar: 17 de diciembre

Gran final: 18 de diciembre.

La fase de grupos tendrá una duración de 12 días; habrá cuatro partidos por día y en total competirán 32 selecciones. Son ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

El partido inaugural será en el estadio Al Bayt, con capacidad para 60 mil personas, a las 13:00 horas (tiempo local).

(Foto: fifa.com)

Los horarios para los encuentros serán a las 13:00, 16:00, 19:00 y 22:00 horas (tiempo local).

Cabe mencionar que aún no hay fechas para las eliminatorias mundialistas y por tanto no hay equipos clasificados, salvo el anfitrion, Qatar. Tampoco se sabe si Rusia participará o no.

En fin, los aficionados interesados en asistir podrán adquirir sus boletos a finales de este año a través de la página oficial de la FIFA.

AC/rmr