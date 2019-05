Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves se estrenó el primer tráiler de Terminator: Dark Fate donde vemos a Arnold Schwatzenegger y a Linda Hamilton en sus papeles originales, como Terminator y Sara Connor respectivamente.

En esta nueva entrega, la historia se centra en lo que ocurre después de Terminator 2: el juicio final, una historia entre androides contra humanos.

La cinta está dirigida por Tim Miller (Deadpool) y producida por James Cameron y David Ellison.

Aparte de los actores protagonistas, en este filme el mexicano Diego Boneta, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna entre otros.

Su estreno está previsto para el 1 de noviembre de este año.

Welcome to the day after Judgment Day. Producer James Cameron returns with director Tim Miller for #TerminatorDarkFate. In theatres 11.1.19. Watch the official trailer now. pic.twitter.com/HB71m1iGty

— Terminator: Dark Fate (@Terminator) 23 de mayo de 2019