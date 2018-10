Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Recientemente comenzó a grabarse la serie The Witcher, producción de Netflix, que contará con Henry Cavill como protagonista, y este día se reveló una imagen de cómo luciría.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

— Netflix US (@netflix) 31 de octubre de 2018