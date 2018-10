Revelan nombre de los ganadores del Nobel de la Paz

Por: Alina Espinoza

Noruega (Rasainforma.com).- Este viernes, se dio a conocer los ganadores al Premio Nobel de la Paz de este año, y se trata de la activista iraní, Nadia Murad y el médico congoleño Denis Mukwege.

Según el Comité Nobel Noruego, encargado de entregar la premiación, Murad pertenece a la minoría religiosa yazidí y fue esclava sexual del Estado Islámico por años y logró huir en 2014. Su familia fue asesinada por un grupo radical.

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J

