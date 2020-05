Ciudad de México (Rasainforma.com).- En redes sociales circula un video desde otro ángulo de la detención de George Floyd, un hombre afroamericano que murió durante la custodia de la policía en Minneápolis, Estados Unidos, muestra que el hecho fue más grave.

En este nuevo video, que fue tomado desde el otro lado de la patrulla, revela que George tenía tres policías sobre él, y no uno como se veía en el primero.

NBC News has obtained new video that shows a different angle on the scene before George Floyd was killed while being held by police.

Minnesota Attorney General Keith Ellison offers his first reaction.

NOTE: The video is brief but graphic. pic.twitter.com/cGib0WREYY

— Maddow Blog (@MaddowBlog) May 29, 2020