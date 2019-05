Revelan significado de “Te amo 3 millones” que aparece en Avengers EndGame

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Si cuando fuiste a ver Avengers EndGame te quedaste pensando de dónde viene la frase “Te amo 3 millones” que le dice la hija de Tony Stark, Morgan, a su padre, aquí te lo decimos.

Según Milenio, la línea surgió de una anécdota personal de Robert Downey Jr., a quien en una ocasión su hijo le dijo “I Love You 3000”.

Medio internacionales recopilaron que el dicho fue contado por los directores a los guionistas y así llegó a la cinta.

Pero parece indicar que no es tan simple, pues según un usuario de Twitter si se suma la duración de todas las cintas del universo Marvel el total da como resultado 3000.

“Miren el tiempo total de duración de todas las películas del MCU. ‘I Love You 3000’. No puedo más… #AvengersEndgame”, escribió.

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope… #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd

— Ash (@AshBoio) May 2, 2019