Estados Unidos (MiMorelia.com).- Aunque el hecho sucedió en el lejano 2016, en este diciembre la historia del niño que murió en los brazos de Santa Claus, pues su último deseo antes de partir era conocerlo, ha regresado a las redes sociales.

Medios internacionales rescatan que el hecho sucedió en un hospital de Tenesse, Estados Unidos, en donde el pequeño de tan sólo 5 años pidió un último deseo: conocer a Santa Claus.

Así, una enfermera recordó a Eric Schmitt, un ingeniero que llevaba años representando al personaje navideño, quien no tardó en acudir al hospital y cumplir su deseo y darle consuelo en sus últimos minutos de vida.

Poco tiempo tardó Eric en ponerse lo indispensable para parecerse a Papá Noel, después llegó a la habitación del niño y pidió estar a solas con él;

«El pequeñín estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, me vio y sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije: ¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera te puedes perder la Navidad!…¿sabes una cosa?, ¡Eres mi duende número uno, el favorito!, entonces el niño iluminó su rostro y me preguntó ¿De verdad?”, relata Santa Claus.

«Dicen que me voy a morir ¿Cómo sabré a dónde voy cuando llegue?», preguntó el niño a Santa, y le respondió: «Cuando llegues, tú les dices que eres el duende número uno de Santa y vas a entrar de inmediato».

«Le di el regalo, era un juguete de la serie de Paw Patrol, lo abrió con mucho esfuerzo mientras en su carita se dibujaba una sonrisa, luego se incorporó para darme un gran abrazo», narra el hombre entre lágrimas.

Relatan que las últimas palabras del pequeño fueron:

Santa me estoy muriendo. ¿Santa puedes ayudarme?

Por: Redacción/rmr