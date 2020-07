Estados Unidos (MiMorelia.com).- El luchador Rey Mysterio causó polémica este domingo al sufrir una grave lesión en el ojo cuando estaba en el ring frente a Seth Rollins en el Extreme Rules.

Es de recordar que durante el Monday Night RAW en mayo Rey Mysterio sufrió una lesión en el ojo producto de un ataque también de Seth Rollins al momento de que lo sometió contra la esquina de una escalera.

El combate, que llevó por nombre Eye For Eye (Ojo por Ojo), era la revancha para el dueño del 619.

Qué le meta una demanda Ww por daños y perjuicio a su salud. Seth Rollins vs. Rey Mysterio – Eye for an Eye Match: #ExtremeRules , July 19 2020 | Results pic.twitter.com/XbvUScpRDf

Luego de varios minutos arriba del ring, fue cuando la lucha llegó afuera del cuadrilátero y ahí una distracción de Rey le abrió el camino al exintegrante de The Shield para volver a sacarlo de circulación.

Incluso cuando Seth le iba a aplicar el pisotón final, la campana sonó y cuando el rudo vio el ojo hecho pedazos de Rey Mysterio, vomitó frente a las cámaras.

UPDATE: @reymysterio was rushed to a local medical facility to be treated for a potential globe luxation following the #EyeForAnEye Match against @WWERollins at #ExtremeRules. https://t.co/YXoSjacnf5

— WWE (@WWE) July 20, 2020