#MEXICO Amigos, estoy muy emocionado por la invitación de la Cumbre Mundial de Laureados de Nobel de la paz para cantar con todos ustedes en Yucatán ¡Paseo Montejo nos recibirá este 21 de septiembre para celebrar la solidaridad y la unión! ¡¡¡NOS VEMOS YA!!! ¡Acompáñenme y seamos todos parte de Yucatán For Peace! I'm very excited for the World Summit of Nobel Peace Laureates to be singing with you all in Yucatan. Paseo Montejo will be our stage on September 21st to celebrate solidarity and togetherness! Join me and let's be part of #YucatanforPeace. 📸: @omarcruzphoto