Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Rihanna dio a conocer que ha estado viviendo en México de manera secreta desde hace algún tiempo.

En una entrevista que dio a la revista British Vogue, la estrella reveló que entre los países que más pasa tiempo, además de Reino Unido y su natal Barbados, se encuentra México.

RiRi fue más allá y señaló que se siente mexicana, pues tiene el amor esta tierra en su ADN.

“Simplemente amo México. De verdad necesito hacerme un análisis de ADN. Tal vez fui una planta de agave en otra vida”, confesó la intérprete de Umbrella.

Al cuestionarle qué era lo que más le gustaba del país, la cantante, sin dudarlo, contestó que el tequila.

Es por eso que es común ver fotografías de la intérprete pasando tiempo en Puerto Vallarta, asoleándose o disfrutando de la playa.

Rihanna on summer vacation with Hassan Jameel in Puerto Vallarta Mexico – 6 July 2018 -she is so sexy https://t.co/KQ54u7qcAO via @DailyMailCeleb #Rihanna @rihanna pic.twitter.com/MoElqfcC9w

— North Cyprus (@NorthGateCyprus) 11 de julio de 2018