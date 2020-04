Estados Unidos (MiMorelia.com).- La cantante Rihanna hizo una donación para ayudar a las víctimas de violencia doméstica en Los Ángeles, California, afectadas por la cuarentena durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

La famosa intérprete se unió al CEO de Twitter, Jack Dorsey, para aportar un total de 4.2 millones de dólares, 2.1 mdd cada uno. Clara Lionel (CLF), fundación creada por la originaria de Barbados en 2012, anunció la semana pasada una subvención conjunta para el Fondo del Alcalde para Los Ángeles, que permitirá abordar la crisis actual entre las afectadas por abuso doméstico en la ciudad.

We’re joining forces with Twitter/Square CEO @Jack today by co-funding $4.2 million grant to the @MayorsFundLA to address the current crisis for domestic violence victims in Los Angeles as a result of the COVID-19 Safer at Home Order. #startsmall #CLF pic.twitter.com/JKoKb60N3n

— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) 9 de abril de 2020