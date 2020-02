Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este sábado, un grupo de mujeres se reunieron a las afueras de la casa de Ingrid Escamilla, joven asesinada por su esposo en la colonia Vallejo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El contingente de mujeres caminó desde la estación Gustavo A. Madero del Metrobús, hasta llegar a la dirección donde Ingrid vivía con Francisco “N”, según El Financiero.

Durante su traslado, las mujeres lanzaron consignas como “no, no, no es un hecho aislado. Los feminicidios son crímenes de Estado”, “que te dije que no, pendejo, no. Mi cuerpo es mío, tengo autonomía”.

Una vez allí, las mujeres pidieron a los medios de comunicación “no hacer un circo” del feminicidio de la joven. “Cada vez que vayan a publicar una foto, que vayan a escribir una línea, piensen, que lo piensen un poco, que sea una comunicación limpia, que no sea amarillista”, pidió Victoria Barrios, tía de Ingrid.

Durante el homenaje a Ingrid Escamilla, las manifestantes realizan un pase de lista de mujeres víctimas de feminicidio. 📹: @EAndreaVega. pic.twitter.com/R6gmRmTOIS — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) February 15, 2020

Ingrid Escamilla fue asesinada el pasado domingo. El lunes, Francisco “N” fue detenido, acusado de asesinar a la joven de 25 años. El viernes pasado, diferentes colectivos feministas marcharon para pedir justicia por Ingrid y que las autoridades investiguen los feminicidios de manera concisa.

Por: Salvador Gaytán/AV