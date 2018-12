Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El cantante británico Robbie Williams el video de su nuevo sencillo I Just Want People to Like Me, el cual fue grabado en el helipuerto de un edificio en la Ciudad de México.

El cantante de 44 años estrenó hoy el video de su nuevo sencillo. El video ha acumulado más de 20 mil reproducciones en YouTube y casi dos mil likes.

I Just Want People to Like Me forma parte de su álbum Under the Radar Vol. 3, que se trata de una colección de demos, B-sides y “rarezas”.

Con información de Milenio

