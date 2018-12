Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tras años en disputa legal, Robbie Williams obtuvo el permiso para construir una piscina subterránea en su hogar de Londres, pese a ser llamado “enfermo mental” por su vecino Jimmy Page.

Tanto la piscina como el gimnasio del ex Take That, fueron clasificados Grado II y obtuvieron luz verde en una reunión en el Ayuntamiento de Kensington.

De esta manera, Williams podrá llevar a cabo su deseo ante las denuncias del ex guitarrista de Led Zeppelin, quien había denunciado que esta construcción podría dañar los cimientos de su mansión de renacimiento gótico, ubicada justo al lado.

ZM