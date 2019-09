Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Hay rumores de que el actor Robert Downey Jr., quien diera vida a Iron Man, regresaría con una serie en la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Luego de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame, los fans sospechan que Iron Man podría regresar en forma de inteligencia artificial estilo JARVIS.

El sitio We Got This Covered, mismo que anunció el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi mucho antes de que se confirmara la noticia, dijo que Downey Jr. regresaría para la serie de Riri Williams, la joven genio que fue el relevo de Iron Man en los cómics.

El actor haría la voz de la inteligencia artificial de Ironheart, al igual que Paul Bettany con JARVIS antes de convertirse en Vision.

Hasta el momento, Marvel no ha confirmado todo. Sin embargo, sí se habla del ingreso de Ironheart al Universo Marvel.

Con información de Excélsior

SG