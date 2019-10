Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Robert Redford develó esta noche la placa de ganadores de la edición 2018 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en medio del gozo de los asistentes que se reunieron para verlo pasar brevemente por la alfombra roja.

El presidente del FICM leyó un emotivo discurso en honor a Redford a quien llamó «un verdadero ícono del cine», ya que protagonizó películas que se han convertido en clásicos, como Butch Cassidy and the Sundance Kid, misma que se proyectó esta noche con motivo de su 50 aniversario.

Con ustedes, una leyenda viva, actor, director, productor, fundador de Sundance, ganador de dos premios Oscar, uno a director y otro humanitario, símbolo sexual…Robert Redford

En el turno de Robert Redford dijo estar muy emocionado de estar en esta ciudad, la cual alabó bastante, «estoy extremadamente conmovido… pero lo que puedo decir es que gracias», en referencia a los reconocimientos que le otorgaron como una escultura especial del artista michoacano Javier Marín, una placa conmemorativa y una butaca, ambos con su nombre.

En su discurso defendió la migración y recordó que creció en Santa Monica, California, rodeado de mexicanos «básicamente era una comunidad dominada por mexicanos, los mexicanos eran mis vecinos, jugábamos juntos, nos divertíamos juntos y éramos amigos».

Indicó que «eso» de alguna manera marca tu vida por lo que siente afección por los mexicanos y México en general por lo que dijo que es un profundo honor ser galardonado «así que otra vez, gracias».

¡Así se vivió la llegada de Robert Redford a la función especial de BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID!

Durante la ceremonia transmitieron un video con algunas de las escenas más emblemáticas de sus películas, hecho que conmovió a los ahí presentes.

Robert Redford ha actuado en 81 películas, dirigió películas como The Milagro Beanfiel War, A River Runs Throught It, The Legend of Bagger Vance y Ordinary People, esta última ganó en 1980 el Oscar a Mejor Película.

Como anécdota, la segunda edición del FICM se inauguró con The Motorcycle Diaries, de Walter Salles pero que Redford produjo.

Por: Ariana Castellanos/RMR