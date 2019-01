Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, reprobó el funcionamiento que tuvo el equipo michoacano y que provocó la derrota ante los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 1 del torneo Clausura 2019.

“Un calificación reprobatoria es menos de cinco; tampoco no podemos tapar el sol con un dedo, el rival nos pudo haber hecho siete goles, tranquilamente, nosotros también tuvimos para concretar, no sé si haber metido siete, pero no la concretamos, sin duda fue un mal partido”, admitió.

Ante los abucheos de la afición y los gritos que se escucharon en la grada de “Fuera Roberto”, el entrenador manifestó que le preocupa más que el plantel tenga un buen nivel de juego.

“La gente está en todo su derecho de reclamar, protestar y decir todo lo que sienta, pero mi único objetivo es que el equipo juegue mejor y gane puntos, esa es mi encomienda, voy a seguir insistiendo hasta que se dé, sino se tomarán cartas, pero es muy pronto”, señaló.

En ese sentido, aseguró que se siente respaldado por la directiva pese a que no hubo muchas contrataciones para este campeonato.

“Estoy bien, a fin de cuenta las decisiones las tomamos en conjunto, uno puede proponer ciertas cosas y a veces se dan o no, si estoy al frente del equipo es porque creo que lo que tengo me alcanza para competir, sino de entrada yo hubiera dicho no voy con esto y ahí nos vemos, que venga otra gente. Estoy convencido y claro que fue un mal inicio, para nada lo que yo esperaba, pero hay que seguir trabajando porque no conozco otra fórmula”, subrayó.

El técnico michoacano reiteró que aún analizan la posibilidad de traer refuerzos extranjeros, pues el plazo para registrar a los jugadores provenientes de otras ligas concluye el 31 de enero del presente año.

ZM