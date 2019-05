Zacapu, Michoacán (Boletín).- El Delegado de los Programas Federales para el Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, se reunió el día de ayer con los Servidores de la Nación de la región de Zacapu.

Pantoja Arzola reconoció el trabajo que realizan durante las arduas jornadas, el apoyo y la atención brindada a los michoacanos.

“El pilar de la Cuarta Transformación son ustedes, son los Servidores de la Nación, y hay que hacerles ese reconocimiento que les envía nuestro Presidente de México”, expresó.

Asimismo hizo un llamado a todos los SN a redoblar esfuerzos para la realización de censos y la entrega de las tarjetas Bienestar, de manera prioritaria a los adultos mayores.

“Le interesa mucho al presidente que se atienda ya a las personas de la tercera edad, a los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y tenemos que atenderlos a todos”, afirmó.

En compañía del Coordinador Regional de Zacapu, Celerino Felipe Cruz, llamó a los Servidores de la Nación a cuidar que no se contaminen estos programas, “que no se le cobre a la gente un centavo, que nos ayuden a detectar actos de gandallismo, que no haya mal funcionamiento de ningún tipo”, puntualizó.

RMR