Rocío Guzmán gestionará recursos para las colonias en riesgo

Morelia, Michoacán (Boletín).- Pese a que ya tenía la agenda apretada para este día, la candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista, Rocío Guzmán López de Lara, se dio tiempo para visitar varias calles que sufrieron inundaciones debido a la pertináz lluvia que azotó este miércoles por la noche.

Tras saludar muy de mañana a un buen número de personas en las inmediaciones de la lechería de la Colonia 4 de Marzo y recibir varias quejas de los estragos constantes que suelen padecer muchos de los que viven en esas zona de riesgo, la aspirante a legisladora se trasladó de inmediato a la Colonia Carlos Salazar, donde corroboró que efectivamente a muchas familias se les mete el agua a su casa.

Mientras extraían el agua de sus casas, varios padres de familia y amas de casa se quejaron de la falta de atención de las autoridades municipales, al decir que no obstante que saben de la situación que vienen padeciendo desde hace muchos años, no les han dado el apoyo necesario.

“Solamente vienen, toman nota y unas fotos, pero ya nunca vuelven”, resaltó un vecino que vive a unos pasos del Rio Grande, al comentar también que ya no confían en las autoridades del municipio.

Ahondó más en el tema al señalar que ya están cansados de insistir ante el Presidente Municipal y colaboradores, para que hagan algo que realmente evite que el agua se meta a sus hogares, en tiempos de lluvias, “pero tal parece que tienen oídos sordos, o no les interesa nuestro problema”, añadió el entrevistado de manera contundente.

La candidata del Distrito Electoral 16, que incluye éstas y otras colonias que viven en riesgo, manifestó a los habitantes de las mismas, que ellas no cejará en insistir ante las autoridades competentes para que hagan algo por el bien de todas esas familias, “pues no es posible que no sientan nada por la situación que ellos viven”, manifestó en el momento en que veía salir el chorro de agua de un hogar que, según palabras de su propietario, el nivel que ocupó fue cercano a un metro.

Luego de recibir el agradecimiento de varios de los vecinos de esas colonias en riesgo, la también luchadora social se dirigió al tianguis de la Avenida Pedregal, donde saludo, lo mismo a comerciantes, como a consumidores y transeúntes en general, para hablar de sus planes como candidata y sus propuestas que emprenderá en caso de que cuente con el apoyo de las mayoría de los votantes.

Muchos de los ciudadanos felicitaron a la candidata por su interés en buscar la solución de muchos de sus problemas, al grado de que hicieron patente su deseo de que triunfe en las elecciones del 1 de julio próximo.

La representante partidista, por su parte, les dio a conocer que en caso de llegar al Congreso del Estado, no dejará de insistir ante las autoridades competentes para buscar la solución, uno a uno, de los problemas que viven los habitantes del distrito al que pertenece.

