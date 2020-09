Ciudad de México (MiMorelia.com).- La conductora, Rocío Sánchez Azuara, en una entrevista con Yordi Rosado, habló de la muerte de su hija, Daniela, quien falleció a los 31 años de edad en el 2019, sin embargo, al recordarla, Sánchez Azuara rompió en llanto.

Además, la guapa conductora recordó parte de su vida y dijo que se casó muy joven a los 18 años de edad con Jorge León con quien tuvo a su primer hijo, pero años después su pareja padeció de ataques epilépticos y tenía que tomar medicamentos fuertes y dejar las bebidas alcohólicas, sin embargo, su entonces marido no hizo caso.

Azuara contó un episodio desagradable que vivió con Jorge León, mientras sostuvieron una discusión debido a que su exmarido no llegó a dormir a su casa, el tipo la golpeó muy fuerte en el estómago mientras tenía un par de meses de dar a luz, lo que ocasionó que la cesárea se abriera.



“El tipo medía 1.98, cinta negra, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la cesárea. Lo único que hice fue hacer bolita, escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir”.