México (MiMorelia.com).- La salida del colombiano Roger Martínez del Club América ha resonado este día, pues el jugador ha dado especulación de este hecho de una forma nada profesional.

A decir de medios enfocados al ámbito deportivo, Roger junto Nicolás Benedetti quitaron de sus biografías en sus cuentas de Twitter que pertenecen al América, hecho que ha generado ruido en los fanáticos del América.

Primero se había vinculado al colombiano a la MLS al Inter de Miami, equipo que pertenece a David Beckham y que será dirigido por Diego Alonso; sin embargo, en una entrevista que dio para Superdeportivo, confesó que tiene una oferta formal por parte del Genoa de Italia, pero las águilas mayores no le ha respondido al conjunto de la Serie A, situación que tiene desconcertado al jugador.

genoa pagaría hasta 18 millones de dólares por Roger

«Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación», señaló.

Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño.

Se espera que se en los próximos días cuando se defina el futuro de los dos americanistas.

Por: Redacción/rmr