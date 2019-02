Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El fundador de la mítica banda Pink Floyd, el cantante Roger Waters llamó a través de sus redes sociales a manifestarse en apoyo del presidente Nicolás Maduro.

En ese mismo mensaje, Waters pide a Estados Unidos que deje en paz al pueblo de Venezuela, así como solicitar a sus seguidores que se unan para apoyar una manifestación frente a la misión diplomática estadounidense ante la ONU.

A note from Roger:

THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) February 3, 2019