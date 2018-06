Roma anuncia nuevo fichaje con el peor Photoshop de la historia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Roma dio a conocer a su nuevo centrocampista Bryan Cristante, con lo que ahora es llamado en redes como ‘peor montaje de la historia’.

Y es que los responsables de manejar las redes sociales del equipo resolvieron dar la noticia al montar simplemente la playera de La Loba encima de una imagen del jugador.

El centrocampista Bryan Cristante se convirtió en el nuevo refuerzo de la Roma, pero para dar la noticia el equipo lo hizo con el ‘peor montaje de la historia’ al poner simplemente la playera de La Loba encima de una imagen del jugador.

A los romanos les llovieron críticas por su ‘fail’.

OFFICIAL 📑 Bryan Cristante is an #ASRoma player!

The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ✍️🤝🐺 pic.twitter.com/VvH6OtRhhB

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 8, 2018