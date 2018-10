Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del XVI Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director de cine mexicano Alfonso Cuarón ofreció una rueda de prensa para hablar de los pormenores de “Roma”, su más reciente cinta, que relata la vida que tiene una familia acomodada de la Ciudad de México desde la visión de sus empleadas domésticas y que a nivel mundial será estrenada por la plataforma de entretenimiento Netflix, en diciembre próximo.

Acompañado de los actores Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Yalitza Aparicio y Nancy García, el director afirmó sentirse emocionado de que el público mexicano pueda por primera vez ver esta historia que retrató parte de su infancia y busca dignificar el papel de la empleada doméstica, ya que el personaje de “Cleo” (interpretado por Yalitza Aparicio) es un homenaje a Libo, mujer de origen humilde que fue su nana y pilar fundamental de su formación.

“Roma para mi es una carta de amor a mis hermanos y la Ciudad de México, pero también a Libo, quien fuera mi nana y quien tiene una historia muy importante que contar y por ello quise volver a mi país para grabar esta película”, explicó el director.

Pese a estar grabada en blanco y negro y desarrollarse la historia en 1970, Cuarón dijo que la técnica de colores grises aplicados fueron hechos con tecnología actual “con el fin de dar una mirada al pasado desde la visión del futuro”.

El personaje de “Cleo” se vuelve un pilar para la familia para la que trabaja y bajo esa premisa, Cuarón compartió que el proceso de producción fue demasiado catártico, puesto que en las dos horas de duración que tiene la película podrán los espectadores conocer cómo era el estilo de vida de los mexicanos hace más de 40 años y también como desde entonces estaban muy marcadas las clases sociales.

Conferencia de prensa de Alfonso Cuarón en el 16º FICM#FICM2018 #MoreliaEsCineMexicano Posted by Festival Internacional de Cine de Morelia on Wednesday, October 24, 2018

Sobre como descubrió a Yalitza Aparicio y a Nancy García, compartió que hizo un casting a través de comunidades indígenas de Oaxaca y ahí pudo conocer jóvenes con aspiraciones actorales que encajaban con la historia que quiso retratar.

“Pasamos por muchos filtros, yo tenía un mes de haber egresado de estudiar para profesora e hice el casting por una hermana que quería hacerlo y después me dejó sola ahí, me llamaron para hacer otro más en la capital del estado y al final uno más en Ciudad de México, mis papás no querían dejarme ir, pero los convencí y después invité a Nancy, que es mi amiga para que también lo hiciera y quedó”, compartió Aparacio.

Además de interpretar a “Adela”, la mejor amiga de “Cleo” en la historia, Nancy García fue la encargada de enseñarle zapoteco a Yalitza, debido a que ambas interactúan en esta lengua durante sus diálogos de la película.

Para ambas, trabajar con Alfonso Cuarón fue una gran experiencia, puesto a que sabían muy poco de él y al conocerse pudieron aprender sobre la trayectoria y trabajo que tiene el director que lo ha llevado a ganar el premio Oscar a la mejor dirección por “Gravity”.

“Yo no sabía muy bien quien era Alfonso Cuarón y cuando por fin nos conocimos, quedamos sorprendidas de todo su trabajo y agradecidas por darnos la oportunidad de trabajar en esta película que tiene al final un mensaje de amor”, compartió Nancy García.

Para generar mayor naturalidad en el desarrollo de la historia, Marina de Tavira comentó que Cuarón entregaba los guiones conforme el día en que se grababan las escenas y por ende todos los personajes iban descubriendo juntos esta historia que lleva detrás gratos recuerdos sobre la infancia del realizador y el contexto político y social que vivía México.

La proyección el “Roma” está programada a las 20:00 horas de este miércoles, en la que el FICM reconocerá a Alfonso Cuarón como la primera persona en recibir el Premio a la Excelencia Artística que otorgará cada año el festival a una reconocida figura del cine, con una estatuilla especial diseñada por el artista michoacano Javier Marín.

R