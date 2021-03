Baikal (MiMorelia.com).- En el lago más profundo del mundo, que está ubicado en Rusia, se rompió un Récord con el famoso buzo llamado Alexey Molchanov, quien se sumergió en el agua con 80 metros de profundidad.

Por medio de Instagram, compartió la imagen de su logro, con las siguientes palabras:

Además, por medio de redes sociales, el gobernador de la región Irkutsk, Igor Kobzev, felicitó al deportista y recordó que la temperatura del agua actualmente es de 3°C.

Russian free-diver Alexey Molchanov set a new Guinness World Record with an 80-meter dive into Russia’s Lake Baikal. It took Molchanov 2 minutes and 53 seconds to dive the approx 263 feet pic.twitter.com/6AI9SFEIR9

