Por: Toño Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Luego de múltiples críticas y cuestionamientos sobre su rendimiento con la selección de Argentina, este viernes 29 de marzo Lionel Messi rompió el silencio para hablar sin pelos en la lengua sobre su situación con la Albiceleste.

En entrevista radiofónica concedida a Club Octubre de Argentina, el 10 del Barcelona se desahogó por las cosas negativas que se dicen del el en su país: “Se hizo normal, como una costumbre mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad es que me da un poco de bronca”.

Por otra parte, Messi habló por primera vez tras la eliminación en Rusia 2018 ante Francia en 8vos de final: “Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la Selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos”.

El segundo venías llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así. El principio fue complicado. Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último”.

“Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mala, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el Mundial y antes también”.

El cinco veces ganador del Balón de Oro comentó que su hijo Thiago le ha preguntado ¿Por qué te matan en Argentina? a lo cual Lionel le respondió: “Yo le digo que son algunos nomás, que hay gente que me quiere, me pide fotos y autógrafos. Él mira videos en Youtube y le van llegando cosas. Me dice ‘¿por qué no te quieren en la Selección?’. Tengo que pasar esas cosas, pero no me importa porque quiero estar”.

Sobre su ausencia en el juego ante Marruecos durante esta Fecha FIFA, Leo fue tajante sobre las especulaciones que se mencionaron: “No había nada arreglado de antemano faltar con Marruecos, fui con la idea de jugar los dos partidos. No mentí, siempre me cuesta más recuperarme y tengo dolores y el técnico decidió que me tome el descanso para intentar recuperarme y no agravar la lesión. La pubalgia es complicada, no se va de un día para el otro, me encuentro mejor pero no la limpié del todo”.

JRR