Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego del exitoso aterrizaje del rover Perseverance en Marte, en las últimas horas mandó las primeras imágenes a color del planeta rojo.

Se trata de las primeras fotografías a color tomadas desde el punto de llegada, es decir, en el cráter Jezero.

En una de las imágenes se ve un paisaje llano, de superficie arenosa, algunas piedras de distintos tamaños y algunas elevaciones. Otra es del Perseverance a punto de aterrizar.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04

Con esta misión, el Perseverance buscará signos de vida microbiana antigua y recolectar restos marcianos para que después sean llevados y analizados en la Tierra.

Fue el pasado jueves que el rover Perseverance aterrizó en el planeta vecino, tras siete meses de vuelo. Se prevé que esté en Marte por dos años.

Miss my landing? Catch the highlights below.

Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars.

