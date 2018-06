Por: Josimar Lara/@josimar2188

Rusia (MiMorelia.com).- Como cualquier fiesta, en la del Mundial 2018 no pudo faltar la música y Robbie Williams fue el principal protagonista en la ceremonia de inauguración en el estadio Luzhniki.

🏆😁

Who else is excited?#WorldCup pic.twitter.com/Y9pWqJWvQv

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 14, 2018