Rusia produce primer lote de vacuna Sputnik V contra el coronavirus

Rusia (MiMorelia.com).- En un comunicado el Ministerio de Salud de Rusia dio a conocer que ya produjo el primer lote de la vacuna Sputnik V.

Cabe señalar que, la vacuna Sputnik V fue registrada el pasado 11 de agosto como la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus.

🇷🇺 #Russia produces first batch of #SputnikV – the #COVID19 vaccine. ❗ An important historic first step in defeating #SARSCOV2. Much is yet to be done to ensure smooth mass production, but we’re on the right path #RussianVaccine pic.twitter.com/jzs3vbJnrx

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2020