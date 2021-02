Estados Unidos (MiMorelia.com).- El actor Ryan Reynolds, conocido por interpretar al antihéroe Deadpool en el universo de Marvel, ahora estrenará su serie documental Ryan Doesn’t Know (Ryan no lo sabe) en Snapchat.

El actor dio un salto del cine a las redes sociales, ya que como muchos durante la cuarentena, se acercó a estas plataformas.

¿De qué va la serie?

En la pantalla de la red social veremos el lado cotidiano del actor y su intento por aprender nuevas habilidades junto con su familia.

Se trata de 12 episodios donde el canadiense intentará esculpir en hielo, realizar arreglos florales y probar su puntería con lanzamiento de hachas.

En el tráiler Reynolds dice «Podrían llenar un gimnasio con el montón de cosas que no conozco. Con la esperanza de volverme un esposo y padre menos aburrido, me reuniré con nuevos talentosos artistas para aprender nuevas cosas, pero cualquier cosa que haga apestará»

La serie está producida por Snapchat y Westbrook Media y está disponible desde el pasado fin de semana.

Si bien es cierto que en México, Snapchat no es una red social tan popular como Facebook o Instagram, en Estados Unidos, esta plataforma cuenta con millones de usuarios y se usa mucho más.

No es la primera vez que Snapchat saca una serie, el año pasado lanzó Will From Home, sobre Will Smith y su vida cotidiana, en su momento fue vista por 35 millones de usuarios.

Si tienes Snapchat y quieres ver a Ryan Reynolds en su lado más cotidiano, puedes dar click aquí —> Ryan Doesn’t Know

Por: Ariana Castellanos