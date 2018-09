Por: Alina Espinoza

España (Rasainforma.com).- El legendario actor Burt Reynolds falleció ayer a los 82 años por un paro cardíaco, y un sinfín de artistas enviaron mensajes de condolencias a través de sus redes sociales.

Entre ellos se destaca, su tocayo Ryan Reynolds, quien publicó una conmovedora y divertida publicación.

Mientras en la de abajo, aparece Deadpool, el antihéroe más bocazas aparece posando en la misma forma que el retrato del actor fallecido.

He did it first. And best. And naked. #BurtReynolds pic.twitter.com/3HN5XsPXM6

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 7, 2018