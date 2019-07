Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Este viernes una nueva escena eliminada de la película Avengers: Endgame ha salido a la luz, y quienes ya la vieron no han parado de llorar.

Si no haz visto esta última entrega, te advierto: lo que estás por ver es un mega ultra archi requete spoiler; así que una vez avisado puedes seguir leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Espera…ya estoy llorando.

Tony Stark hizo el juego de sacrificio utilizando las todopoderosas Infinity Stones para convertir a Thanos y sus fuerzas en cenizas, sin embargo es demasiado físico para Stark, quien sucumbe a sus heridas en el campo de batalla después de despedirse de Spidey y su amado Pepper.

En la versión que todos vimos de «Endgame», después de la muerte, la escena cambia para ponerse al día con todos los héroes que regresan a sus vidas después del complemento de Thanos y Stark.

Hawkeye es el primero en tomar una rodilla y agachar la cabeza para saludar a su compañero de equipo caído, seguido por Black Panther y el Capitán Marvel; así uno por uno, en silencio, los héroes hacen lo mismo, incluidos Star-Lord, Ant-Man y el Capitán América, que se tambalea un poco por puro agotamiento.

