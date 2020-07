Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace poco se dio a conocer más información sobre el estado de salud del actor de Toño Mauri, quien desde hace tres semanas permanece en el hospital por complicaciones con el coronavirus.

Fue su hermana Graciela Mauri quien dio detalles del estado de salud de Toño, quien está internado en un hospital en Miami, Estados Unidos.

En entrevista para HOY, Graciela comentó que el actor se recupera favorablemente de la enfermedad:

“Toño estuvo en la rayita de llegar a tiempo, a lo mejor un poquito más y la historia hubiera sido distinta, pero estamos bendecidos y ahí va saliendo. Aún no hay fecha para que salga del hospital, pero no tenemos prisa, lo importante es que se encuentre perfecto”.

Asimismo, dijo que «no importa si eres sano o no, a los que pensamos que podía afectar más no les afectó bendito Dios, y al que pensamos que estaba sano, que no fuma, que no toma, que en exceso nada, que se cuida, a él sí le pegó, pero ya gracias a Dios le ha bajado la inflamación que tuvo en los pulmones».

Como se recordará, la esposa del actor, Carla Alemán, así como sus hijos Antonio y Carla, se contagiaron también del nuevo coronavirus, pero no necesitaron ser hospitalizados, de acuerdo a información de la revista TvNotas.

