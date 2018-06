Estados Unidos (MiMorelia/Redacción).- Este día se revelan las primeras imágenes de Wonder Woman 2, una de las secuelas más esperadas de DC, que lleva por nombre Wonder Woman: 1984.

La guapa protagonista, Gal Gadot, vuelve para encarnar a Diana y así deleitar a sus admiradores, en las escenas reveladas, Diana se encuentra frente a un escaparate de televisores a color y con imágenes que rememoran la década de los 80’s.

Wonder Woman 1984 #WW84 pic.twitter.com/aFei1Taqrt

En la otra imagen vemos a Steve Trevor, de quien se rumoraba había muerto, no sabemos si se trata de un salto en el tiempo o qué pasará con este personaje.

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu

— Patty Jenkins (@PattyJenks) 13 de junio de 2018