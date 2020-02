Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un atleta estadounidense llamado Zack McWhorter sufrió un accidente bastante peculiar que rápidamente se viralizó en todas las redes sociales.

El vídeo, que él mismo difundió a través de la red social Tik Tok, muestra al joven entrenando el salto con garrocha, sin embargo, en una de sus ejecuciones, cuando se impulsó con la pértiga y levantó el vuelo, en su descenso la herramienta de trabajo golpeó inesperadamente sus testículos, rasgándole la piel del escroto al caer.

Zach McWhorter, 21 anos, é atleta americano praticante do salto com vara. Em um treinamento, Zach caiu em cima do objeto e rasgou as roupas – e os testículos. O atleta foi levado ao hospital e afirmou estar bem e ter ganhado apenas uma cicatriz #Metrópoles pic.twitter.com/II0V5V1DRR

