Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde que comenzó la pandemia por el Covid-19, las personas comenzaron a sustituir los saludos de beso y mano por un choque de codos, esto como medida preventiva, sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconseja este tipo de saludo, debido a que el riesgo de contagio persiste.

Tedros Adhanom indicó que no es conveniente usar codos y puños cuando interactuamos, y lo hizo al retuitear un mensaje compartido por la economista Diana Ortega en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el titular de la OMS ya había advertido sobre el tema.

– When greeting people, best to avoid elbow bumps because they put you within 1 meter of the other person. I like to put my hand on my heart when I greet people these days.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2020