Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- A días de la cumbre histórica entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur, surgen imágenes que están causando polémica en Estados Unidos.

En las imágenes se puede observar a Trump, saludando a la delegación norcoreana, incluyendo al general No Kwang Chol, quien estaba uniformado.

Here’s the president of the United States saluting a uniformed officer of the Korean People’s Army, dutifully captured on tape by a Korean Central Television cameraman for broadcast in North Korea. #TrumpKim pic.twitter.com/3Cm7acBWHS

— Joe Frankfurter (@johnniebino1) 14 de junio de 2018