Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de ocho años de ausencia, los 49’s de San Francisco volverán a estar en un Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional, tras vencer por 27-10 a los Vikingos de Minnesota en el Estadio Levi’s.

