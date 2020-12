Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un hombre vestido de Santa Claus que viajaba en un trineo se quedó atorado en unos cables de luz en el poblado de Rio Linda, ubicado en Sacramento, California.

El hombre quedó colgado de la estructura y se salvó de caer al vacío gracias a que tenía puesto el cinturón de seguridad del vehículo.

Habitantes del poblado donde ocurrió el extraño incidente fueron los que llamaron a los bomberos, para que con ayuda de equipo profesional pudieran rescatar a Santa.

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.

W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 21, 2020