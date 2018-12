Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Con un gran convocatoria se llevó a cabo la 18 edición del Santa Speedo Run, una carrera que busca recaudar fondos para pequeños de escasos recursos.

It's beginning to look a lot like Christmas! 🎅 Santa Speedo Run #Boston #SSrun @universalhub pic.twitter.com/uvVBNxbpOW

Las centenas de asistentes corren vestidos con trajes de baño en colores rojo, blanco y verde, además de usar la típica barba blanca y el gorro rojo de Santa Claus.

El dinero será donados para niñas y niños necesitados en Boston.

🎥 The Santa Speedo Run took place today in Back Bay. The money raised from the run goes to children's charities in Boston. pic.twitter.com/5DtjU8n7c5

— WBZ | CBS Boston News (@wbz) December 8, 2018